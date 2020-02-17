Paris Saint Germain Academy yetenek avını sürdürüyor

Futbolda yaptığı yatırımlar ve elde ettiği başarılarla tüm dünyanın ilgisini toplayan ve taraflı tarafsız herkesin hayranlıkla takip ettiği Fransız ekip Paris Saint Germain’in bünyesinde hizmet veren futbol okullarından biri, İzmir Bornova’da hayata geçti. Dünya karması yıldızlarıyla hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde ekol olarak gösterilen kulübün Bornova’da kurulan futbol akademisinde, 4-18 yaş arası öğrencilere futbol eğitimleri ve mental destek sağlanıyor. Saha içerisinde ve dışarında sporcular ile tüm coach ekibinin sorumluluğunu eski futbolcu Caner Ağca üstlenirken, saha dışındaki tüm sporcu ebeveynleri iletişimi, reklamlandırma ve satın alma işlerini Hilal Çıvgın yönetiyor.

‘Futbola yatırım yapıyoruz’

2016-2003 yaş grubu aralığındaki öğrencilere eğitim veren coach grubumuz, futbolculuk geçmişi olan, Paris Saint Germain metodolojisine uygun bilgi ve birimkilerine sahip Murat Sözgelmez, Alp Ergin, Özge Özel ve Ahmet Deniz Kurtuluş tarafından oluşmakta. Öte yandan akademi mental destek olarak ise ingilizce eğitimi için Çetin Öztürk, spor psikoloji eğitimi için de Ersin Afacan ile çalışmalarını yürütüyor. İdari sorumlu Hilal Çıvgın, akademinin Türk futboluna yeni ve yetenekli gençlerin kazandırılmasında zemin oluşturmak için tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek, “Çocukların küçük yaşlarda sağlıklı, deneyimli ve kaliteli bir ortamda işinde uzman eğiticilerle spor yapması ve futbol oynaması için her şeyi düşündük. Paris Sain Germain kalitesi altında verdiğimiz hizmet ile Türk futboluna yetenekli gençlerin yetişmesi adına hizmet veriyoruz. Öte yandan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak konforlu bir spor akademisi olarak da ailelerin güvenini topluyoruz” dedi.

Rodallega’nın oğlu da orada

Kaliteli ve uzman bir futbol akademisi olarak hizmet verilen Paris Saint Germain Academy İzmir’de, Yukatel Denizlispor’un golcüsü Hugo Rodallega’nın oğlunun da eğitim aldığı öğrenildi. Birçok futbolcunun da yakından ilgilendiği ve ziyaret ettiği futbol akademisi, özgünlüğü ile fark yaratmayı sürdürüyor.