‘Park yapılınca masa azalacak’

Çeşme’de, Kemalpaşa Caddesi’ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. her gece ortalama 1500 yerli- yabancı turiste hizmet veren 9 işletme sahibi, Kemalpaşa Caddesi’ne yapılan park alanının tamamlanmasıyla bölgeye koyacakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını kaydetti. Esnaf, park düzenlemesi nedeniyle artık günde 50 kişiden fazla kimseye hizmet veremediğini belirtti. Çalışmanın sezonun başlamasıyla yapılması yüzünden mağduriyetlerinin daha da artığını söyledi.