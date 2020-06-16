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    HaberlerEge Haberleri ‘Park yapılınca masa azalacak’
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    16.06.2020 - 07:00 | | KAHRAMAN DURAK DHA

    ‘Park yapılınca masa azalacak’

    Çeşme’de, Kemalpaşa Caddesi’ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti.

    ‘Park yapılınca masa azalacak’

    Çeşme’de, Kemalpaşa Caddesi’ne inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. her gece ortalama 1500 yerli- yabancı turiste hizmet veren 9 işletme sahibi, Kemalpaşa Caddesi’ne yapılan park alanının tamamlanmasıyla bölgeye koyacakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını kaydetti. Esnaf, park düzenlemesi nedeniyle artık günde 50 kişiden fazla kimseye hizmet veremediğini belirtti. Çalışmanın sezonun başlamasıyla yapılması yüzünden mağduriyetlerinin daha da artığını söyledi. 

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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