12.03.2020 - 00:01 |
Park yenileniyor
Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki Yahya Gür parkında köklü bir değişiklik yapmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda parkın bulunduğu 3 bin metrekare alanda yapısal ve bitkisel peyzaj uygulaması gerçekleştirilecek. Parkın içerisine çocuk oyun grubu ve kafeterya da inşa edileceğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, parkı günümüz şartlarına uygun modern bir hale dönüştüreceklerini söyledi.
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