07.06.2020 - 00:01 |
Parklar çiçek gibi
Koronavirüs salgını sürecinde de temel hizmetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern görünümlü yeni parklar kazandırıyor.
1 yılda 8 park sıfırdan inşa edildi, 30 parkın da revizyon çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 basketbol, 7 voleybol sahası ve tenis kortunun da program dahilinde tamamen yenileneceğini belirtti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.