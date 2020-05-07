07.05.2020 - 00:02 |
Parklar, salgın sonrasına hazır
Gaziemir Belediyesi, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı boş kalan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapıyor.
Parklardaki oyun grupları tamir ediliyor, kullanılamaz durumda olanlar yenileriyle değişiyor. Kauçuk zeminler onarılıyor. Özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.