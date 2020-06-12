Parklara kamera!

Merkezefendi’de belediye, çocukların zaman geçirdiği oyun parklarına güvenlik kameraları yerleştirmeye devam ediyor.

Daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Merkezefendi Belediyesi, 25 parka 58 güvenlik kamerası monte edecek. İlçe sınırları içerisinde bulunan 13 parkın güvenlik kameraları takılıp faaliyete geçerken 12 parkın da kameralarının montajı en kısa süre içinde yapılacak. 2 mega piksel çözünürlüklü kameralar, parkları haftanın yedi günü 24 saat kayıt altına alacak. Merkezefendi Belediyesi geçtiğimiz aylarda da 14 parka güvenlik kamerası monte etmişti.

‘Artık daha güvenli’

Çocukların güven içinde vakit geçirmelerini istediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz aylarda 14 parka güvenlik kameralarını takmıştık. Şimdi de belirlediğimiz 25 parkımıza 58 tane daha kamera yerleştireceğiz. 13 parkımızın kamera montaj işlemlerini tamamladık, diğer parklardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin güvenli, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri bizler için çok önemli. Sürekli kayıt alacak olan kameralar ile parklarımız artık daha güvenli olacak. İlçemizin huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.