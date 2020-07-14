Parklarda buluşalım

Karşıyaka Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini mahallelere taşımak, pandemide sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlara moral desteği sağlamak için ‘Park Buluşmaları’nı başlattı. ‘Karşıyaka Parkındayız’ sloganıyla düzenlenen buluşmaların ilki Alaybey Tahir Bor Parkı’nda düzenlendi. Karşıyakalı oyuncu Yüksel Ünal’ın sunumunu üstlendiği etkinlikte, Tuna Kültür ve Sanat Derneği ile İzmir Sanat Kültür Eğitim Derneği de unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Programda koronavirüs önlemlerine uyuldu.

Haftada iki gün

Programın yaz sezonu boyunca salı-perşembe günleri dönüşümlü olarak farklı mahalle ve parklarda yapılmasını planladıklarını kaydeden Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, “Sıkıntılı günlerden sonra keyifli zaman geçirmemizi sağlamak istedik” dedi.