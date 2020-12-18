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    HaberlerEge Haberleri Parklardaki oyun grupları yenileniyor
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Parklardaki oyun grupları yenileniyor

    Gaziemir Belediyesi, Şehit Hüseyin Şele, Şehit Ünsal Yaman, Rafet Şenbaydur ve Irmak Mahallesi’nde yapımı devam eden parka oyun grupları yerleştiriyor.

    Parklardaki oyun grupları yenileniyor

    Gaziemir Belediyesi, Şehit Hüseyin Şele, Şehit Ünsal Yaman, Rafet Şenbaydur ve Irmak Mahallesi’nde yapımı devam eden parka oyun grupları yerleştiriyor. Şehit Hüseyin Şele Parkı’na oyun gruplarının montajını yapan ekipler, baştan sona yenilenen Şehit Ünsal Yaman Parkı’na oyun grupları kuruyor.

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