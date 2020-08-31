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    HaberlerEge Haberleri ‘Partimiz, disiplin sürecini başlatıyor’
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    31.08.2020 - 00:02 |

    ‘Partimiz, disiplin sürecini başlatıyor’

    ‘Partimiz, disiplin sürecini başlatıyor’

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi’nde gazetecilerin darp edilmesi ve telefonlarının gasp edilmesine ilişkin, “Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız” dedi. Gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirten Yücel, “Bu, kimsenin yanına kâr kalmayacak” dedi. l İZMİR AA

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