BİST1.1070.00EURO8.910.27USD7.490.08ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Paşaköy Meydanı yenileniyor
    ABONE OL
    15.09.2020 - 07:00 |

    Paşaköy Meydanı yenileniyor

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

    Paşaköy Meydanı yenileniyor

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallenin güzel bir meydana kavuşacağını söyleyen Bilgin, “Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun” dedi. Öte yandan Hatıplar ile Şatırlar Mahallesi bağlantı yolunun kıyısından geçen dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün çevresi, mesire alanına dönüştürüldü. Bilgin, “Saruhanlı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkaracağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Sıradaki Haber