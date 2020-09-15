Paşaköy Meydanı yenileniyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallenin güzel bir meydana kavuşacağını söyleyen Bilgin, “Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun” dedi. Öte yandan Hatıplar ile Şatırlar Mahallesi bağlantı yolunun kıyısından geçen dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün çevresi, mesire alanına dönüştürüldü. Bilgin, “Saruhanlı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkaracağız” diye konuştu.