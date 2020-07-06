Paşatarlası tertemiz oldu, atıklar toplandı

Avrupa Birliği (AB) İklim Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum’da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Belediye Dalgıç Ekibi’nin katıldığı etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar kıyıyı temizledi, dalgıçlar da Kumbahçe denizindeki atıkları topladı.