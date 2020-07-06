06.07.2020 - 00:03 |
Paşatarlası tertemiz oldu, atıklar toplandı
Avrupa Birliği (AB) İklim Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum’da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Belediye Dalgıç Ekibi’nin katıldığı etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar kıyıyı temizledi, dalgıçlar da Kumbahçe denizindeki atıkları topladı.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.