‘Pasta sektörü ağır yara almadı’

Bazı sektörlerin işlerinin bozulmamasının ekonominin yolunda olduğu anlamına gelmeyeceğini dile getiren Sertel, çarkların birbirine bağlı olduğunu ve hepsinin tıkır tıkır dönmesi gerektiğini kaydetti. Kısıtlama ve yasak günlerinde unlu mamül satışı yapan mekanların kapanmamasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Oda Başkanı İhsan Esen de, “İşlerimiz iyi ancak cirolarımız düştü. Her şeyin eskisi gibi olması için ülkemizin genel anlamda toparlanması şart” diye konuştu.