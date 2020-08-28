BİST1.1090.90EURO8.68-0.17USD7.34-0.17ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Pasta sektörü ağır yara almadı’
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:03 |

    ‘Pasta sektörü ağır yara almadı’

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şekerciler ve Pastacılar Odası’nı ziyaret etti, sorunları dinledi. Sertel, odaya bağlı esnafın pandemi sürecini ağır yara almadan atlatmaya çalışmasının sevindirici olduğunu söyledi.

    ‘Pasta sektörü ağır yara almadı’

    Bazı sektörlerin işlerinin bozulmamasının ekonominin yolunda olduğu anlamına gelmeyeceğini dile getiren Sertel, çarkların birbirine bağlı olduğunu ve hepsinin tıkır tıkır dönmesi gerektiğini kaydetti. Kısıtlama ve yasak günlerinde unlu mamül satışı yapan mekanların kapanmamasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Oda Başkanı İhsan Esen de, “İşlerimiz iyi ancak cirolarımız düştü. Her şeyin eskisi gibi olması için ülkemizin genel anlamda toparlanması şart” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Sıradaki Haber