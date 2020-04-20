Pasta sürprizi

Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, yoğun bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi’nden Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Alo 153 hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi.