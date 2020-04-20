20.04.2020 - 00:03 |
Pasta sürprizi
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı.
Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, yoğun bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi’nden Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Alo 153 hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi.
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.