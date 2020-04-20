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    20.04.2020 - 00:03 |

    Pasta sürprizi

    Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı.

    Pasta sürprizi

    Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, yoğun bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi’nden Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Alo 153 hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi.

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