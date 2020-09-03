Pastacılık sektörüne eleman yetiştirecek

Yapılacak birliktelikle bu alanda eğitim almak isteyen vatandaşlar Evka-3’te bulunan Gastronomi Merkezi’nde meslek öğrenecek. İnsana yapılan yatırımın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa İduğ, “Bu işbirliği sayesinde gıda sektörüne nitelikli elamanlar yetiştireceğimize inanıyorum. İstihdama da katkı sağlayacağız” dedi.