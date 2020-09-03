03.09.2020 - 00:02 |
Pastacılık sektörüne eleman yetiştirecek
Meslek odaları ve kurumlarla birlikte yapılan çalışmalarla istihdama önemli katkılar sağlayan Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile işbirliği için yeni bir imza atıyor.
Yapılacak birliktelikle bu alanda eğitim almak isteyen vatandaşlar Evka-3’te bulunan Gastronomi Merkezi’nde meslek öğrenecek. İnsana yapılan yatırımın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa İduğ, “Bu işbirliği sayesinde gıda sektörüne nitelikli elamanlar yetiştireceğimize inanıyorum. İstihdama da katkı sağlayacağız” dedi.