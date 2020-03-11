Pastalar geçim kapısı oldu

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İlknur Olgun’un (33) hobi olarak yaptığı figürlü pastalar, geçim kaynağına oldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki beyaz eşya üretim fabrikasında beş yıl işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Olgun, 2017’de buradan ayrılıp pastacılığa başladı. Pasta yaparken büyük mutluluk duyduğunu fark ettiğini anlatan Olgun, “Kendimi her geçen gün geliştirmeye devam ettim. Bence isteyince kadınlar her işi yapabilir” dedi. - CEMİL SEVAL DHA