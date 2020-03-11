11.03.2020 - 00:03 |
Pastalar geçim kapısı oldu
MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İlknur Olgun’un (33) hobi olarak yaptığı figürlü pastalar, geçim kaynağına oldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki beyaz eşya üretim fabrikasında beş yıl işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Olgun, 2017’de buradan ayrılıp pastacılığa başladı. Pasta yaparken büyük mutluluk duyduğunu fark ettiğini anlatan Olgun, “Kendimi her geçen gün geliştirmeye devam ettim. Bence isteyince kadınlar her işi yapabilir” dedi. - CEMİL SEVAL DHA
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.