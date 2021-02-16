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    16.02.2021 - 00:01 |

    Pastalı kutlama

    İzmirli akademisyen ses sanatçısı Yalçın Öztüfekçi’nin çekimleri Alaçatı’da yapılan ve tüm digital platformlarda dönmeye başlayan “Mum Gibi” şarkısının klibi, ekip üyelerinin katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

    Pastalı kutlama

    Klibin dev ekranda izlenmesinin ardından alkışları arasında şarkıcı Öztüfekçi, üzerinde klipten bir sahnenin yer aldığı fotoğraf bulunan pastayı kesti. Büyük, tatlı bir heyecan duyduğunu belirten Öztüfekçi, “Gönüllere dokunacağımızı düşünüyoruz” dedi. Klibin çekimi Alaçatı’nın tarihi taş evlerinden biri olan ve butik otele dönüştürülen Beyaz Han’da gerçekleşti.

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