Pastalı kutlama

Klibin dev ekranda izlenmesinin ardından alkışları arasında şarkıcı Öztüfekçi, üzerinde klipten bir sahnenin yer aldığı fotoğraf bulunan pastayı kesti. Büyük, tatlı bir heyecan duyduğunu belirten Öztüfekçi, “Gönüllere dokunacağımızı düşünüyoruz” dedi. Klibin çekimi Alaçatı’nın tarihi taş evlerinden biri olan ve butik otele dönüştürülen Beyaz Han’da gerçekleşti.