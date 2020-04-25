Pastasını evine getirdi

Pasta ile evlerine gelen Başkan Bilgin’i karşılarınca görünce çok şaşıran ve sevinen Şahin ailesi, bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Bilgin, evlerinden çıkamayan çocukları tek tek ziyaret etti, oyuncaklar ve bayraklar da dağıttı.