18.06.2020 - 00:02 |
PAÜ Botanik Bahçesi ziyarete açıldı
Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde kurulan, 10 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 700 bitki türüne ev sahipliği yapacak olan, endemik bitki türlerinin de sergileneceği botanik bahçesi ziyarete açıldı. PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, “Burada hem bitki ve ağaç türlerini sergileyeceğiz hem de bu türlerin korunması adına bilimsel çalışmalar yapacağız” dedi. l DENİZ TOKAT DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.