PAÜ Botanik Bahçesi ziyarete açıldı

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde kurulan, 10 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 700 bitki türüne ev sahipliği yapacak olan, endemik bitki türlerinin de sergileneceği botanik bahçesi ziyarete açıldı. PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, “Burada hem bitki ve ağaç türlerini sergileyeceğiz hem de bu türlerin korunması adına bilimsel çalışmalar yapacağız” dedi. l DENİZ TOKAT DHA