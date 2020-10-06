06.10.2020 - 00:02 |
PAÜ’nün hedefi yerli roket
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2020’de ‘Hiera 3000’ isimli roketle ‘Orta İrtifa’, ‘Hiera 6000’ adlı roketleriyle ‘Yüksek İrtifa’ kategorilerinde birinci oldu. Yarışmada ‘En İyi Tasarım’ ödülüne de layık görülen Hazar Takımı öğrencileri, uzaya fırlatılan uydularda yerli roketlerin kullanılması hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Takıımda yer alan gençler, “Roket teknolojisinde özgün çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yerli uydularımız ıyerli roketlerler fırlatacağız” dedi.