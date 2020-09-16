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    HaberlerEge Haberleri PAÜ’nün otomobiline ödül
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    16.09.2020 - 07:00 |

    PAÜ’nün otomobiline ödül

    PAMUKKALE Üniversitesi ATAY takımının ürettiği elektrikli otomobil Alatay, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 2020’de Yerli Ürün Teşvik kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

    PAÜ’nün otomobiline ödül

    PAMUKKALE Üniversitesi ATAY takımının ürettiği elektrikli otomobil Alatay, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 2020’de Yerli Ürün Teşvik kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.
    Atay Takımı aynı zamanda Elektrikli Araç Yarışlarının tanıtımı ve toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşviki’ ödülünün de sahibi oldu. Gençleri kutlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Geleceğin teknoloji trendlerini yakalayan, projeleri ile teknolojik gelişime yön verecek gençlerimizi yetiştirme gayretimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

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