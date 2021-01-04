PAÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Kutluhan

PAMUKKALE Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan getirildi. Kutluhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten yapılan ataması bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararı ile Kutluhan, 10 Ağustos’ta vekaleten atandığı PAÜ’nün yeni rektörü oldu. Daha önce Pamukkale Üniversitesi’nde görevi bulunmayan Kutluhan, 2011 yılındaki rektörlük seçimlerinde adaylar arasındaydı. l DHA