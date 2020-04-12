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    HaberlerEge Haberleri 'Paylaşınca daha güzeliz'
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    12.04.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR MİLLİYET

    'Paylaşınca daha güzeliz'

    Sarı kırmızılı taraftarların başlattığı yardımlara bir destek de Göztepe’nin file bekçisi Beto’dan geldi. Deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından, “Virüse karşı birlikte savaşacağız. Taraftarlarımızın da dediği gibi, bir aileyiz ve paylaşınca daha güzeliz” mesajını yayınladı

    'Paylaşınca daha güzeliz'

    Göztepeli taraftarların kendi aralarında oluşturdukları ‘Göz Göz Yanında’ yardım grubu, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İzmir’in her yerine yardım götürmek için yoğun çaba harcayan, erzak, ev eşyası, kıyafet gibi ellerinden gelen yardımı yapmak için çalışan sarı kırmızılı taraftarlara, bir destek de kaleci Beto’dan geldi. Sosyal medya hesabından birlik mesajı yayınlayan deneyimli eldiven, yardımlaşmanın önemini vurguladı veinsanları birlik olmaya davet etti. Hastanelerde insanların sağlığı için mücadele eden sağlık personellerinin görevinin önemini dile getiren Beto, “Virüsle en büyük mücadeleyi sağlık ekipleri veriyor. Sağlığımızı koruyan ekiplerimize koruma giysisi ve gerekli birçok malzeme gönderdik. İhtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak gıda yardımı yaptık. Birlik olalım, birlikte kazanalım. Biz bir aileyiz ve paylaşınca daha güzeliz” ifadelerini kullandı.

    ‘Birlikte kazanalım’

    Göztepe’nin oyuncularından gördükleri desteklere çok sevindiğini belirten futbolseverler, “Takımımızın oyuncuları da destek olunca Göztepe ile bir kez daha gurur duyduk. Bizden yardım isteyen vatandaşlarımıza yaklaşık 6 yıldır destek oluyoruz. Erzak sıkıntısı olan ailelerimize ulaşıp mutfaklarını doldurmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde nakit yardımı almadan kendi imkanlarımızla erzak alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda köylerdeki yoksul insanlara ve öğrencilere erzak ve eşya yardımında bulunduk. Koronavirüsü atlatınca da uzun yıllar yardımlarımızı yapacağız. Biz, yardım etmeyi seviyoruz” şeklinde konuştu. Dışarıdan gelen tüm erzak yardımlarına açık olduklarını söyleyen taraftarlar, yardım etmek isteyen insanların, ‘GozgozYaninda’ isimli Facebook, Twitter ve Instagram hesabından kendileriyle iletişime geçmelerini söyledi.


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