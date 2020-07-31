‘Paylaştıkça anlamlı’

Sevginin, mutluluğun, huzurun paylaştıkça çoğaldığını, paylaştıkça anlam kazandığını dile getiren Doğan, “Hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesini ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tedbirlere dikkat ederek gelecek bayramları sağlıkla geçirelim” dedi.