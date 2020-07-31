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    HaberlerEge Haberleri ‘Paylaştıkça anlamlı’
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    31.07.2020 - 00:03 |

    ‘Paylaştıkça anlamlı’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı’nın sağlık, barış, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti.

    ‘Paylaştıkça anlamlı’

    Sevginin, mutluluğun, huzurun paylaştıkça çoğaldığını, paylaştıkça anlam kazandığını dile getiren Doğan, “Hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesini ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tedbirlere dikkat ederek gelecek bayramları sağlıkla geçirelim” dedi.

    Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
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