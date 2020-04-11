11.04.2020 - 00:05 |
Pazar alışverişinde ateş ölçerli denetim
İzmir’in Beydağ ilçesinde semt pazarı girişinde Zabıta görevlilerince, ateş ölçümleri yapılan vatandaşlar, dağıtılan maskeleri takarak alışverişlerini yaptı.
Ekipler, pazar esnafının da sosyal mesafeye uyulması, maske ve eldiven takılması konusunda dikkatli olmasını istedi. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Belediye olarak genelgeler doğrultusunda salgın ile mücadelemizi tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ile sürdürüyoruz” dedi.
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