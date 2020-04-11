Pazar alışverişinde ateş ölçerli denetim

Ekipler, pazar esnafının da sosyal mesafeye uyulması, maske ve eldiven takılması konusunda dikkatli olmasını istedi. Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Belediye olarak genelgeler doğrultusunda salgın ile mücadelemizi tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ile sürdürüyoruz” dedi.