Pazar günü Dikili’de temizlik var

İlçedeki koy ve adalarda oluşan çevre kirliliğine karşı yapılacak etkinliğe tüm halkı davet eden Başkan Adil Kırgöz, “Geçen yıl gönüllü hareketiyle başlayan Deniz Temizliği Seferberliği ile ilçe sahilimizin temizliğini hep birlikte yapmıştık. Şimdi de Dikili’mizin cennet koylarında ve adalarında oluşan çevre kirliliğine karşı Mavi Yeşil Çevre Etkinliği’nde birlikteyiz. Temiz deniz, temiz Dikili için biz görevimizin başındayız. Çevre bilincinin oluşturulması ve çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.