15.08.2020 - 00:03 |
Pazar günü Dikili’de temizlik var
Dikili Belediyesi tarafından pazar günü “Mavi Yeşil Çevre Etkinliği” adıyla su altı ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirilecek.
İlçedeki koy ve adalarda oluşan çevre kirliliğine karşı yapılacak etkinliğe tüm halkı davet eden Başkan Adil Kırgöz, “Geçen yıl gönüllü hareketiyle başlayan Deniz Temizliği Seferberliği ile ilçe sahilimizin temizliğini hep birlikte yapmıştık. Şimdi de Dikili’mizin cennet koylarında ve adalarında oluşan çevre kirliliğine karşı Mavi Yeşil Çevre Etkinliği’nde birlikteyiz. Temiz deniz, temiz Dikili için biz görevimizin başındayız. Çevre bilincinin oluşturulması ve çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.