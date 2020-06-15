Pazar önerileri

Toplantıda Japonya ile ilgili, “Tüketici; kaliteli, az yer kaplayan fonksiyonel ürünleri tercih ediyor. Ambalaj ilgisi var. İlk dört ayda Japonya’da ithalatı artan kalemler eczacılık ürünleri, dayanıklı gıda ürünleri, bireysel ulaşımla ilgili araçlar. Hazır yemeğe de yönelim var” önerilerinde bulunuldu. Avustralya pazarı içinse şu tavsiyeler verildi:

“İthalatı her türlü ürünü kapsıyor. Türk firmaları Avustralya’ya gidip alıcılarla birebir görüşmeli. Kurutulmuş domates ithalatında Türkiye bir numarada ve pandemi süreciyle gıda açısından yerel ürünlerimiz daha da öne çıkacak çünkü ülkede etnik pazar alışkanlığı var.”