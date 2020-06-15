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    15.06.2020 - 00:03 |

    Pazar önerileri

    Pazar önerileri

    Toplantıda Japonya ile ilgili, “Tüketici; kaliteli, az yer kaplayan fonksiyonel ürünleri tercih ediyor. Ambalaj ilgisi var. İlk dört ayda Japonya’da ithalatı artan kalemler eczacılık ürünleri, dayanıklı gıda ürünleri, bireysel ulaşımla ilgili araçlar. Hazır yemeğe de yönelim var” önerilerinde bulunuldu. Avustralya pazarı içinse şu tavsiyeler verildi:

    “İthalatı her türlü ürünü kapsıyor. Türk firmaları Avustralya’ya gidip alıcılarla birebir görüşmeli. Kurutulmuş domates ithalatında Türkiye bir numarada ve pandemi süreciyle gıda açısından yerel ürünlerimiz daha da öne çıkacak çünkü ülkede etnik pazar alışkanlığı var.”

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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