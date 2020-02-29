29.02.2020 - 00:03 |
Pazar tezgahları yeniden ihalede
Yunusemre Millet Çarşısı’nda pazar tezgâhları ihaleye çıkıyor. Üçte bir oranında fiyat indirimine gidilen tezgahlar için ihaleler 2-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Pazaryerinde 344 adet pazar tezgahının yanı sıra lokantadan eczaneye kadar 28 işyeri, 720 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark, fuaye, sergi salonu, cami, bayan mescidi, hamam, bebek emzirme odası ve çocuk oyun alanı ile kafeteryalar yer alıyor. 444 62 09 numaralı çağrı merkezinden bilgi sahibi alabilirsiniz.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.