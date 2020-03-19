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    HaberlerEge Haberleri Pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı

    Söke Belediyesi, ilçedeki çarşamba pazarı esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven dağıttı.

    Pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı

    Söke Belediyesi, ilçedeki çarşamba pazarı esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven dağıttı. Eldiven dağıtımına Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun da eşlik etti. Esnafı virüs yayılımına karşı uyaran Coşkun, “Açıkta satılan meyve ve sebzelerin seçme ve elle temas konusunda pazarcılarımızı uyardık” dedi.

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