19.03.2020 - 07:00 |
Pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı
Söke Belediyesi, ilçedeki çarşamba pazarı esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven dağıttı.
Söke Belediyesi, ilçedeki çarşamba pazarı esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven dağıttı. Eldiven dağıtımına Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun da eşlik etti. Esnafı virüs yayılımına karşı uyaran Coşkun, “Açıkta satılan meyve ve sebzelerin seçme ve elle temas konusunda pazarcılarımızı uyardık” dedi.
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