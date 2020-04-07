BİST92.0710EURO7,330,12 USD6,77-0,13ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pazarcı esnafından ücret almayacaklar
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    Pazarcı esnafından ücret almayacaklar

    Menemen Belediyesi, zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla üç ay tezgah ücreti almama kararı aldı.

    Pazarcı esnafından ücret almayacaklar

    Menemen Belediyesi, zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla üç ay tezgah ücreti almama kararı aldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber