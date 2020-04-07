07.04.2020 - 07:00 |
Pazarcı esnafından ücret almayacaklar
Menemen Belediyesi, zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla üç ay tezgah ücreti almama kararı aldı.
Menemen Belediyesi, zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla üç ay tezgah ücreti almama kararı aldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.