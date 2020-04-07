Pazarcı esnafından ücret almayacaklar

Menemen Belediyesi, zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla üç ay tezgah ücreti almama kararı aldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.