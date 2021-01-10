Pazarcıyı rahatlatan karar

Başkan Bilgin, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent ve meclis üyeleriyle birlikte Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti, müjdeli haberi esnafa verdi.

Başkan Bilgin, “Bu salgından en fazla etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Bizler daha önce işyeri kapananlara 500 lira nakit desteği verme kararı almıştık. Bugün de pazarcılardan iki ay boyunca sergi yeri ücreti almama kararı aldık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

Yılın ilk meclisi

Saruhanlı Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı Başkan Zeki Bilgin’in yönetiminde yapıldı. 2021 yılı denetim komisyonu belirlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2021 yılında belediyede kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki teklifi oylamaya sunuldu.