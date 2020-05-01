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    01.05.2020 - 00:03 |

    Pazarda bir adım daha

    Beydağ’da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kapalı pazaryeri ve düğün salonu projesi için önemli bir adım daha atıldı.

    Pazarda bir adım daha

    Projenin kadastro işlemleri için Ödemiş Kadastro Müdürlüğü tarafından dosya kontrolleri ve yerinde kontroller yapıldığı belirtildi. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Cumhuriyet Mahallesi’ndeki halen kullanılmakta olan pazaryerine inşa edilecek olan binada, bodrum katına otopark, zemin katına pazaryeri, 1. katına yaklaşık 450 kişilik düğün salonu ve 2. katına sosyal tesisler yapılacak” dedi.

    Projenin ilçenin önemli bir eksiğini gidereceğini belirten Yılmazlar, “Modern bir yapıda olacak olan düğün salonu da düğün ve sünnet gibi etkinlikler için vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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