05.04.2020 - 00:01 |
Pazarda dezenfekte tüneli ve eldiven
Kemalpaşa Belediyesi, ilçede her hafta cuma günü kurulan pazarda önlemleri üst düzeye çıkardı.
Pazarda dezenfekte tüneli oluşturuldu; vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Başkan Rıdvan Karakayalı, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı, “Hemşehrilerimden, sağlıkları için önlemlere uymalarını rica ediyorum” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.