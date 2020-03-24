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    24.03.2020 - 00:03 |

    Pazarda korona önlemleri

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, koronavirüs salgını konusunda sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

    Pazarda korona önlemleri

    65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tokat, ilçede kurulan semt pazarlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Tokat, “Salı ve Cumartesi pazarları, Güllük, Ören, Selimiye, Beçin, Bafa ve Boğaziçi semt pazarları açık olacak. 65 yaş üstü satıcı ve alıcı vatandaşlarımızın pazara girişlerini engelleyeceğiz. Pazarcı esnafımız ürünlerini yerlerde ve tezgahlarda açıkta satamayacak, tüm ürünler poşet içerisinde olacak. Giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımız dijital ateş ölçerlerde denetlenecek. Ayrıca, fırıncı esnafımızın ekmekleri poşet içinde satmalarını istiyoruz” dedi.

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