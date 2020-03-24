Pazarda korona önlemleri

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tokat, ilçede kurulan semt pazarlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Tokat, “Salı ve Cumartesi pazarları, Güllük, Ören, Selimiye, Beçin, Bafa ve Boğaziçi semt pazarları açık olacak. 65 yaş üstü satıcı ve alıcı vatandaşlarımızın pazara girişlerini engelleyeceğiz. Pazarcı esnafımız ürünlerini yerlerde ve tezgahlarda açıkta satamayacak, tüm ürünler poşet içerisinde olacak. Giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımız dijital ateş ölçerlerde denetlenecek. Ayrıca, fırıncı esnafımızın ekmekleri poşet içinde satmalarını istiyoruz” dedi.