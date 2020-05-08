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    HaberlerEge Haberleri Pazarda sosyal mesafe kuyruğu
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Pazarda sosyal mesafe kuyruğu

    FOÇA’DA koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar pazaryerine sırayla alındı.

    Pazarda sosyal mesafe kuyruğu

    İlçede salı günleri kurulan ve çevre yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlardan da büyük rağbet gören Foça Pazarı’nda bu hafta önlemler daha sıkılaştırıldı. Pazaryerine 5 girişin 4’ü kapatıldı. Tek giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşa maske dağıtıldı, ellerini dezenfekte etmeleri istendi.

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