08.05.2020 - 00:04 |
Pazarda sosyal mesafe kuyruğu
FOÇA’DA koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar pazaryerine sırayla alındı.
İlçede salı günleri kurulan ve çevre yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlardan da büyük rağbet gören Foça Pazarı’nda bu hafta önlemler daha sıkılaştırıldı. Pazaryerine 5 girişin 4’ü kapatıldı. Tek giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşa maske dağıtıldı, ellerini dezenfekte etmeleri istendi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.