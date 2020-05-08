Pazarda sosyal mesafe kuyruğu

İlçede salı günleri kurulan ve çevre yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlardan da büyük rağbet gören Foça Pazarı’nda bu hafta önlemler daha sıkılaştırıldı. Pazaryerine 5 girişin 4’ü kapatıldı. Tek giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşa maske dağıtıldı, ellerini dezenfekte etmeleri istendi.