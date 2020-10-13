Pazarda sosyal mesafe yıkıldı!

Günlük giyim ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için pazarların yolunu tutan tüketiciler, kısmen önlem alıyor. Satış yapanların pazar girişlerinde HES kodu sorgulanıyor, görevli zabıta personeli de vatandaşlara dezenfektan ikramında bulunuyor. Ziyaretçilerden bazıları daha rahat davranışlar sergilerken, kimisi de alışverişini hızla tamamlıyor. Pazara uzun süredir gitmediğini belirten Nuray Yıkıcı, “İnsanlar mümkün olduğunca kurallara uymaya çalışıyor. Ama bence yeterli değil” dedi. Türkan Karahaner de “Pazar bence çok kalabalık. Neredeyse herkes birbirine temas ediyor. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz ama mümkün olmuyor” diye konuştu. Pazarcı esnafı ise, vatandaşın aksine sosyal mesafeye dikkat edildiğini, eskiye oranla da pazara gelenlerin sayısının düştüğünü savundu. l DHA