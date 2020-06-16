Pazardaki askıdan ihtiyaç sahibine

Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği, Bergama Sergiciler Odası ve Bergama Belediyesi işbirliği ile İhtiyaç sahipleri için ‘İhtiyacı Olan Askıdan Alsın” temasıyla kapalı pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı. Açılışta konuşan Başkan Hakan Koştu, “Gönül köprüleri kurmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Biz bize yeteriz Bergama” dedi.