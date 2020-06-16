BİST109.5560.00EURO7.740.27USD6.830.02ALTIN379.30-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pazardaki askıdan ihtiyaç sahibine
    ABONE OL
    16.06.2020 - 07:00 |

    Pazardaki askıdan ihtiyaç sahibine

    Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği, Bergama Sergiciler Odası ve Bergama Belediyesi işbirliği ile İhtiyaç sahipleri için ‘İhtiyacı Olan Askıdan Alsın” temasıyla kapalı pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı.

    Pazardaki askıdan ihtiyaç sahibine

    Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği, Bergama Sergiciler Odası ve Bergama Belediyesi işbirliği ile İhtiyaç sahipleri için ‘İhtiyacı Olan Askıdan Alsın” temasıyla kapalı pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı. Açılışta konuşan Başkan Hakan Koştu, “Gönül köprüleri kurmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Biz bize yeteriz Bergama” dedi.

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    ‘En önemli kelime: İzolasyon’

    ‘En önemli kelime: İzolasyon’

    Sıradaki Haber