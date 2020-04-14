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    14.04.2020 - 07:00 |

    Pazarlar, pazartesi kuruldu

    İçişleri Bakanlığı’nın büyükşehirlerde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir’de haftasonu kurulan semt pazarları hizmet veremedi.

    Pazarlar, pazartesi kuruldu

    İçişleri Bakanlığı’nın büyükşehirlerde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir’de haftasonu kurulan semt pazarları hizmet veremedi. Belediyelerin kararıyla Bornova’da; Merkez, Çamdibi, Özkanlar Yeni Bornova, Evka 4, Yeşilova, Mevlana, Pınarbaşı, Kandere, ve Seyit Şanlı pazaryerleri, Bayraklı’da da Gümüşpala, Çay, Çiçek, Yamanlar ve 75. Yıl pazarları dün kuruldu.
    Bornova’da pazarların genellikle haftasonu kurulduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, “Alışverişini cumartesi ve pazar günleri yapamayan vatandaşın daha fazla mağdur olmasını istemedik” dedi.
    Bayraklı’da da sıkı önlem ve denetimler sürdü. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girişleri kontrol altına aldı. Vatandaşların ateşini ölçüp, eldiven ve maskesiz girişe izin vermedi. 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yaptı. Dezenfektan yerleştirilerek, vatandaşn girişlerde ellerini dezenfekte etmeleri istendi.

    Aliağalılar sanal alışverişte

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Aliağa Belediyesi tarafından hizmete sunulan aliagasemtpazari.com online alışveriş sitesine yoğun talep gösterdi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde sitenin çoğul ziyaretçi sayısı 88 bin olarak gerçekleşirken tekil ziyaretçi sayısı 5 bin 70 oldu. 824 vatandaşın siparişi teslim edilidi.

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