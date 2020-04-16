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    HaberlerEge Haberleri Pazarlara yasak ayarı
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    16.04.2020 - 00:01 |

    Pazarlara yasak ayarı

    Konak’ta pazarların kurulma günleri, haftasonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

    Pazarlara yasak ayarı

    Buna göre; Hatay, Eşrefpaşa ve Yenişehir pazarları pazartesi, Ferahlı ve Gültepe pazarları çarşamba, Hatay Pazarı perşembe, Levent, Alsancak, Toros, Millet, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar pazarları cuma günü kurulacak. Vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Başkan Abdül Batur, “Vatandaşlarımız haftaiçi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek. Sizler evlerinizde kalın, kendinizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü önlemi hızla alacağız” dedi.

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