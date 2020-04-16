Pazarlara yasak ayarı

Buna göre; Hatay, Eşrefpaşa ve Yenişehir pazarları pazartesi, Ferahlı ve Gültepe pazarları çarşamba, Hatay Pazarı perşembe, Levent, Alsancak, Toros, Millet, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar pazarları cuma günü kurulacak. Vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Başkan Abdül Batur, “Vatandaşlarımız haftaiçi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek. Sizler evlerinizde kalın, kendinizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü önlemi hızla alacağız” dedi.