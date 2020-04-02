Pazarlarda devrim

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını önlemleri kapsamında pazaryerlerine yönelik genelgesinin ardından belediyeler harkete geçti. Pazar sayısı arttı. Giriş çıkışlarda insan yoğunluğunu önlemeye yönelik çalışmalar başladı. Pazaryerine esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak. Esnafa ise tezgahları üçer metre arayla açmaları söylendi.

Beş gün açık

Aliağa Belediyesi, yoğunluğu minimuma indirmek amacıyla, ilçede haftanın beş günü semt pazarları kurma kararı aldı. Uygulama, Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ve Yeni Mahalle Pazaryeri’nde dün başladı. İkinci semt pazarı ise Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde yarın hizmet verecek. Semt pazarlarına, sağlık tedbirleri nedeniyle il ve ilçe dışından esnaf girişine izin verilmeyecek.

Efes Selçuk Belediyesi de, temel gıda malzemelerinin satıldığı halk pazarı açtı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, önlüğü takıp tezgâh başına geçti. Uygulamanın sağlık kadar ekonomik açıdan da önemli bir adım olduğuna değinen Sengel, “Koronavirüs nedeniyle kapanan birçok işletme ve işten çıkarmalar var. Halkımız sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşabilsin diye temel ihtiyaç olan sebze ve meyveleri satın aldık ve satışa başladık” dedi.

Türkiye’nin en modern kapalı pazaryeri Yunus Emre Millet Çarşısı’nda da ilk pazar kuruldu. İki katlı kapalı pazaryerini gezen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, esnafa hayırlı kazançlar diledi, alışveriş yaptı. Koronavirüs önlemleri konusunda da bilgilendirme yapan Çerçi, “Şu an sadece temel gıda maddeleri satışı yapılıyor. Pazarcı esnafı ve vatandaşa önlük, bez çanta, dezenfektan, eldiven ve maske dağıtılıyor.” dedi.

Mesafe ayarı

Marmaris İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca sosyal mesafenin korunması ve pazaryerlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla tezgah aralarında en az 3 metre mesafe olmasına karar verildi. Perşembe pazarına gelen tezgah sahiplerinin yine aynı gün dönüşümlü olarak Merkez, Armutalan-Camiavlu ve Beldibi pazaryerleri olmak üzere 3 farklı noktada satış yapmaları kararlaştırıldı.

Drone ile denetim

Milas Belediyesi, salı pazarında termal kameralı drone ile alışveriş yapan vatandaşın ateşini ölçtü. Drone üzerine yerleştirilen hoparlör ile de sosyal mesafe kurullarına uyulması,65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların pazara gelmemeleri ve kullanılan eldiven ve maskelerin çöp kutusuna atılması gibi uyarıcı anonslar yapıldı. Başkan Muhammet Tokat, ek önlemler yanında dezenfeksiyon işlemlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti.