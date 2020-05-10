10.05.2020 - 00:02 |
Pazarlarla ilgili işlere müdürlük kuruldu
Koronavirüs önlemleri altında olağanüstü toplanan Karşıyaka Belediye Meclisi, oybirliğiyle önemli kararlara imza attı. Pazaryerlerinin iş ve işlemleri ile belediyenin tesislerinin bakım ve onarımlarının tek bir elden yürütülmesini sağlamak amacıyla “Tesisler Müdürlüğü” kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkındaki kanuna istinaden, belediyeye ait taşınmazların kira ve satış alacak taksitlerinin ertelenmesine ilişkin önerge de mecliste kabul edildi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.