Pazarlarla ilgili işlere müdürlük kuruldu

Koronavirüs önlemleri altında olağanüstü toplanan Karşıyaka Belediye Meclisi, oybirliğiyle önemli kararlara imza attı. Pazaryerlerinin iş ve işlemleri ile belediyenin tesislerinin bakım ve onarımlarının tek bir elden yürütülmesini sağlamak amacıyla “Tesisler Müdürlüğü” kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkındaki kanuna istinaden, belediyeye ait taşınmazların kira ve satış alacak taksitlerinin ertelenmesine ilişkin önerge de mecliste kabul edildi.