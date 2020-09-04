‘Pazarlığı tek tek dökeceğiz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka’da bulunan arazinin açık spor tesisinden özel eğitim alanına dönüştürülmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Biz, vatandaşlarımızın yanındayız. Bu imar rantına itiraz edip konuyu yargıya taşıyacağız. Bu işin arkasında olanları ve yapılan pazarlıkları tek tek ortaya dökeceğiz” dedi.

Oyçokluğuyla geçmişti

egedesonsoz.com’un haberine göre, Şemikler Mahallesi’nde bulunan, sosyal tesis ve açık spor tesisi olarak tescillenen 8243 metrekarelik alanın imar planlarının özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oyçokluğuyla kabul edilmişti. AK Parti ve MHP grubu ise plan değişikliğine itiraz etmiş ve hukuki süreç başlatılmıştı.

Bu konuda açıklama yapan Atakent Siteleri’nin sakinlerine destek olan Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, “İmar planlarında spor alanı iken 100 milyonu aşan rantı ile özel eğitim alanına çevrilen İzmir’in Karşıyaka ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki arsada yapılan operasyonu takip ediyoruz. Cumhur İttifakı meclis üyelerimizin ret oyu kullandığı plan değişikliğine bölge halkı da şiddetle karşı çıkıyor. Bu imar rantına itiraz edip konuyu yargıya taşıyacağız. Bu işin arkasında olanları ve yapılan pazarlıkları tek tek ortaya dökeceğiz” dedi.