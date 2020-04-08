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    08.04.2020 - 00:01 |

    Pazaryerleri haftada beş gün açık

    Pazaryerleri haftada beş gün açık

    İçişleri Bakanlığı’nın pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler doğrultusunda yayımladığı genelgelerden yola çıkan Akhisar Belediyesi, bazı semt pazarlarının haftada iki gün hizmet vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından vatandaşı bilgilendiren Başkan Besim Dutlulu, “Pazar günleri kurulan semt pazarımızın pazartesi günleri aynı noktada, çarşamba günleri kurulan semt pazarımız da perşembe günleri aynı noktada açık olacak. Cuma günü kurulacak semt pazarımızla birlikte Akhisar’da haftanın 5 günü alışveriş yapılabilecek. Tek ricamız maskelerinizi takıp pazara gelmeniz” dedi.

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