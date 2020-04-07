Pazaryerleri ve çevreleri kireçlendi

Turgutlu Belediyesi, koronavirüs riskine karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Turgutlu Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de temizledi. Pazartesi ve Çarşamba pazarlarının çevre duvarları kireçlendi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Değerli vatandaşlarımızın da tehlike ortadan kalkana kadar evlerinde kalmalarını önemle rica ediyorum” dedi.