07.04.2020 - 07:00 |
Pazaryerleri ve çevreleri kireçlendi
Turgutlu Belediyesi, koronavirüs riskine karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Turgutlu Belediyesi, koronavirüs riskine karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Turgutlu Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de temizledi. Pazartesi ve Çarşamba pazarlarının çevre duvarları kireçlendi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Değerli vatandaşlarımızın da tehlike ortadan kalkana kadar evlerinde kalmalarını önemle rica ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.