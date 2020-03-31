Pazaryerlerinde koronavirüs ayarı

Kuşadası ile Yunusemre Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında pazaryerlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Kuşadası’nda kent merkezinde her hafta salı ve cuma günleri kurulan halk pazarları, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki belediyeye ait açık otopark alanına taşındı. Pazar günleri Davutlar’da açılan pazar da, mahallede bulunan belediye hizmet binasının bir arka sokağında kurulacak. Tezgahlar, halk sağlığını korumak adına 3’er metre arayla konumlandırılacak. Belediye ekipleri tarafından esnafa maske ve eldiven dağıtılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Günel, “Kentin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Ring seferleri düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi de, bugün Millet Çarşısı’nda ilk pazarı kuracak. KOVİD-19 önlemleri kapsamında yalnızca meyve, sebze ve temizlik malzemesi satışı yapılacak, tezgah aralıkları 3 metre olacak. Pazar en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütebilecek. Pazaryerinde pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olunacak, maske ve eldiven dağıtımı yapılacak.Başkan Mehmet Çerçi, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için önlemlerini artırdıklarını kaydetti.

Bitpazarına izin yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentin birçok yerinde bitpazarı kurulmasına izin vermedi. Gün boyunca pazarcıların tercih ettiği Fevzipaşa Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Kapılar bölgesi, Fahrettin Altay Meydanı ile Bornova ve Karşıyaka’daki adreslerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri birçok tezgahı topladı, satıcıları da evlerine gönderdi.