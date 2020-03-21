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    HaberlerEge Haberleri Pazaryerlerinde salgın tedbirleri
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Pazaryerlerinde salgın tedbirleri

    Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazaryerlerinde koronavirüse karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarttı.

    Pazaryerlerinde salgın tedbirleri

    Esnafın haftada üç gün tezgah açtığı Hatay Pazaryeri’nde düzenli dezenfekte çalışmaları yürüten ekipler, esnafı ve vatandaşı virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirdi. Esnafa maske ve eldiven kullanması hatırlatılırken, vatandaşlardan da herkesin sağlığı için duyarlı olmaları ve alışverişlerini el ile seçerek yapmamaları istendi.

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