21.03.2020 - 00:05 |
Pazaryerlerinde salgın tedbirleri
Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazaryerlerinde koronavirüse karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarttı.
Esnafın haftada üç gün tezgah açtığı Hatay Pazaryeri’nde düzenli dezenfekte çalışmaları yürüten ekipler, esnafı ve vatandaşı virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirdi. Esnafa maske ve eldiven kullanması hatırlatılırken, vatandaşlardan da herkesin sağlığı için duyarlı olmaları ve alışverişlerini el ile seçerek yapmamaları istendi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.