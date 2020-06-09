Pazaryerlerinde tek çift uygulaması

Milas Belediyesi koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında tek-çift rakam uygulaması başlattı. Bir hafta boyunca tek numaralar diğer hafta ise çift numaralar tezgah açacak, pazarda yoğunluğu önlemek için vatandaş içeriye maske ve sıra ile alınmaya devam edecek. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ile konu hakkında toplantı yapan Başkan Muhammet Tokat “Uygulama ile pazarcı sayısı yarıya indirilecek ,tezgahlar arası mesafe üçer metre olarak ayarlanacak” dedi.