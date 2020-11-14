Pazaryerlerinde yeni Kovid-19 önlemleri

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, pazaryerinde üyesi bulunan esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs vakalarının artması nedeniyle aldığı yeni kararları açıkladı. Çarşamba Pazarı’nın salı ve çarşamba günleri, Pazar Pazarı’nın cumartesi ve pazar, Üretici Pazarı’nın cuma, Cumartesi Pazarı ve 2. El Eşya Pazarı’nın cumartesi günü açılacağını söyledi. HES kodu olmayan esnafın pazara alınmayacağını belirtti.