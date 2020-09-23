Pazaryerlerinden elektrik üretecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazaryeri’nden enerji üretecek. Pazaryeri çatısına 450 kilovatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 3 milyona mal olacak santralde, bin 650 fotovoltaik panel çalışarak yılda 700 bin kilovat elektrik üretilecek. Büyükşehir’in bu santralden ürettiği enerji, 2 bin 800 hanenin ihtiyacını karşılayacak.

Çifte kazanç

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacaklarını belirtti. Başkan Yılmaz, “Şehrin dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Belediyemizce 2019 Aralık ayında hizmete alınan Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali’nin de 5.6 megavat olan kurulu gücünü 2 motor takviyesiyle 8,4 megavat kurulu güce ulaştırdık” diye konuştu.