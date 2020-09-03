BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pedal çevirdiler
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:02 |

    Pedal çevirdiler

    CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bisiklet etkinliği düzenledi.

    Pedal çevirdiler

    Gençler, beyaz balonlar ile süsledikleri bisikletlerle Karşıyaka İskele’den Mavişehir’de TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen araziye kadar pedalladı. Başkan Burak İnanır, barışın sadece insanlar için değil tüm evren için gerekli olduğuna değindi, “Beyaz kadar saf temiz bir dünya ve huzur arayan gençlerimizle Mavişehir’de TOKİ tarafından satılan araziye kadar bisiklet sürdük. Doğayla barışık olmalı, betonlaşmayla yarattığımız tahribatı yok etmeli ve canlılara saygı duymalıyız” diye açıklama yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber