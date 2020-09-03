Pedal çevirdiler

Gençler, beyaz balonlar ile süsledikleri bisikletlerle Karşıyaka İskele’den Mavişehir’de TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen araziye kadar pedalladı. Başkan Burak İnanır, barışın sadece insanlar için değil tüm evren için gerekli olduğuna değindi, “Beyaz kadar saf temiz bir dünya ve huzur arayan gençlerimizle Mavişehir’de TOKİ tarafından satılan araziye kadar bisiklet sürdük. Doğayla barışık olmalı, betonlaşmayla yarattığımız tahribatı yok etmeli ve canlılara saygı duymalıyız” diye açıklama yaptı.