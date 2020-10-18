Pedal çevirerek hafifledi!

Bozkurt, Gökdoğanlar Bisiklet Kulübü adında bir kulüp kurdu, üyeleriyle birlikte Ege başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerine gezi düzenliyor. Bozkurt, görev yaptığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne de haftanın iki günü bisikletiyle gidiyor. Bisiklet tutkusunun 2.5 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Bozkurt, “Genelde kilolarımla hep kendim savaşır haldeyim. 112 kiloya kadar dayanmıştım. Pandemi sürecinde 7 ayda yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdim. 18 kilo verdim, 94 kiloya düştüm” diye konuştu.